بلدية اربد تعلن عودة جميع حدائقها للعمل اعتباراً من الأربعاء



الوكيل الاخباري -

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أعلنت بلدية اربد الكبرى عودة جميع حدائقها للعمل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 16-6-2021 واعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية العاشرة ليلاً التزاماً بقرارات الحكومة الأخيرة التي سمحت بإعادة فتح الحدائق داخل البلديات.وبين الناطق الإعلامي لبلدية اربد الكبرى رداد التل ان البلدية ستطبق البرتوكولات المعتمدة لدخول الحدائق وممارسة الأنشطة فيها بحيث يمنع على أي شخص دخول الحديقة وجميع مرافقها مالم يكن مرتدياً للكمامات مع ضرورة الالتزام بالتباعد بين المواطنين داخل الحديقة والعائلات بحيث يكون هنالك مسافة كافية بين أماكن جلوس العائلات .وأكد على منع إقامة التجمعات الكبيرة داخل الحدائق بالإضافة لمنع إقامة الأنشطة والحفلات او البازارات بمختلف أنواعها مع التشدد بمنع إدخال الأراجيل إلى الحدائق.