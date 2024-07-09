بلدية اربد تنذر 157 منشأة وتخالف 40 خلال شهر حزيران الماضي

الوكيل الاخباري- أنذرت بلدية اربد الكبرى 157 منشأة داخل حدود البلدية خلال شهر حزيران الماضي ،وفقا لمدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري.

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وقال العمري، اليوم الثلاثاء، إن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 40 منشأة ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 250، وتم إغلاق 3 منشآت.



وذكر أن الدائرة، تلقت 22 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 10 منشآت وأفراد إلى المحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم، وبلغ عدد كشوفات رخص المهن 76،مبينا أن الدائرة تواصل تكثيف حملاتها التفتيشية عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق.