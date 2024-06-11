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الثلاثاء، 11-06-2024 11:05 ص

بلدية اربد تنذر 375 منشأة وتخالف 100 خلال شهر أيار

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الوكيل الاخباري- قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية اربد الكبرى المهندس يحيى العمري، إن البلدية أنذرت 375 منشأة داخل حدود البلدية خلال أيار الماضي.

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وأضاف العمري، اليوم الثلاثاء، أن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 100 منشأة ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 633، وتم إغلاق منشأة واحدة.


وذكر أن الدائرة، تلقت 20 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 8 منشآت وأفراد إلى المحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم، مبينا أن الدائرة تواصل تكثيف حملاتها التفتيشية عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق.

 




 

 


 

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