بلدية اربد توقف مشروعات المياه بشوارعها لتسببها بهبوطات

الوكيل الاخباري- أعلنت بلدية اربد الكبرى عن إيقاف جميع أعمال الحفريات التي تنفذها شركة مياه اليرموك في عدد من طرق المدينة لكونها تشكل خطراً على المواطنين، وتؤدي إلى حدوث هبوطات في الشوارع.

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وقال رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن خللا في تصميم وتنفيذ حفريات تابعة لمياه اليرموك ووزارة المياه أدت لهبوطات وتشققات، الأمر الذي دفع بالبلدية إلى اتخاذ قرار بإغلاق الطرق لمنع وقوع أي حوادث، موضحا أن عددا من شوارع المدينة حصلت فيها هبوطات وتشققات أدت إلى سقوط مركبات، جراء الأعمال الإنشائية الهادفة إلى توسعة الشبكات.



وأكد أن فرق الطوارئ التابعة للبلدية جاهزة على مدار الساعة للتعامل مع أي حادثة، لافتا إلى أنها تعاملت خلال المنخفض الأخير مع ما يزيد عن 80 شكوى تعلق معظمها بمداهمة مياه الأمطار لمنازل في الطوابق الأرضية في الحي الشرقي والحصن والصريح وإيدون وبعضها تعلق بارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع والميادين وحدوث هبوطات فيها.



وأشار الكوفحي إلى أن عددا من الدواوير التي أنشأتها البلدية بجهود كوادرها وإمكانياتها الذاتية شهدت هبوطات وحفرا أدت إلى ارتفاع منسوب المياه، كما هو الحال في الدوار الجديد على شارع البتراء عند اربد مول الجديد، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في محيط دوار الثقافة، الأمر الذي يحتاج إلى معالجة.

وأوضح أن تأخر طرح العطاءات انعكس سلبا على استمرار البلدية بتنفيذ أعمال الصيانة لعدد من الشوارع، ما أدى إلى ظهور عيوب فيها كشفت عنها الأمطار التي هطلت أخيرا.