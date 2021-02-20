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السبت، 20-02-2021 02:37 م

بلدية اربد لـ الوكيل : تعاملنا مع اكثر من 150 شكوى خلال المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق الإعلامي لبلدية اربد الكبرى رداد التل في تصريح للوكيل الاخباري ان غرفة طوارئ البلدية تلقت منذ بداية المنخفض ما يقارب الـ ١٥٠ شكوى كان أغلبها محصوراً بتجمع المياه وارتفاع منسوبها في بعض الشوارع بسبب إغلاق الجريلات الخاصة بتصريف المياه وقد تم التعامل مع جميع هذه الملاحظات وفتح الجريلات مباشرة.

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وأضاف التل ان عدداً من هذه الشكاوى كان من أصحاب منازل داهمتها المياه وتم وضع مصدات من البيس كورس أمام هذه المنازل لحمايتها من اندفاع المياه لداخلها كما قامت فرق الطوارئ بشفط المياه من بعض طوابق التسوية في عدد من العمارات.


وأشار التل إلى تعامل فرق البلدية مع سقوط شجرتين في الشارع العام وقد تم ازالتهما وإعادة فتح الطريق بالتعاون مع مديرية زراعة اربد بالإضافة إلى انهيار سور داخلي لاحد المنازل .


وحسب الناطق الإعلامي للبلدية فإن معظم الشكاوى كانت في مناطق الحي الشرقي وحنينا والمدينة الصناعية.


وزاد ان البلدية وأثناء تراكم الثلوج في المناطق التابعة لها ومن خلال الآليات الموزعة مسبقا على تلك المناطق قامت بفتح كافة الطرق والشوارع بالإضافة إلى الشوارع التي تتبع لمحافظات مجاورة كمساعدة للبلديات والمواطنين. 


ونوه إلى ان البلدية اعدت غرفة طوارئ خاصة بها مزودة بجميع المعدات والآليات وبها عدد من العمال المدربين للتعامل مع هذه الظروف وان طوارئ البلدية تعمل بالتنسيق مع غرفة طوارئ المحافظة المركزية.


 




 

 


 

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