بلدية اربد : لم نغلق جسوراً للمشاة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات-أكد الناطق الاعلامي باسم بلدية اربد الكبرى رداد التل اليوم الاربعاء ان بلدية اربد لم تقم باغلاق اي جسور للمشاة تتبع للبلدية ، وان ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول اغلاق "جسر الحديد" القريب من جامعة اليرموك ليس بالامر الجديد فهو مغلق منذ 3 سنوات .



واشار التل في حديث لـ "الوكيل الاخباري" إن الجسر المشار اليه تم إغلاقه مسبقاً بعد ان تحول إلى مكرهة صحية، رافقت شكاوى مرتاديه من تصرفات غير اخلاقية يتعرضون لها اثناء ارتيادهم للجسر ، ما اضطر البلدية لإغلاقه.

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وكشف التل عن دراسة تجريها البلدية لحل اشكالية جسور المشاة ، وبما يعكس الصورة المميزة عن الخدمات المقدمة في البلدية .



ويعتبر جسر المشاة على البوابة الجنوبية بجامعة اليرموك، الجسر الوحيد في مدينة اربد، في وقت طالب فيه مواطنون بإنشاء جسور مشاة ضمن محيط شارع نفق اربد، اذ يضم ثلاثة مولات رئيسة، تقع على شارع رئيس، وجسور أخرى في مناطق تشهد اكتظاظات مرورية.