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السبت، 15-06-2024 03:41 م

بلدية اربد: 5 آلاف قطعة ملابس يوفرها البنك الخيري للجمعيات

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الوكيل الاخباري- وفرت مبادرة البنك الأخضر الخيري التي أطلقتها بلدية اربد الكبرى مطلع نيسان الماضي، 5 آلاف قطعة ملابس.

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وأوضح بيان صحفي للبلدية بهذا الخصوص، اليوم السبت، أن جميع القطع معروضة في الموقع المخصص لها بالقرب من مدينة الشاحنات، وتم توزيع قطع الملابس على عددٍ من الجمعيات المختصة برعاية الأيتام لتوزيعها على مستحقيها عشية عيد الأضحى المبارك.


وقال رئيس بلدية اربد المهندس نبيل الكوفحي، إن البلدية بدأت تلمس مدى نجاح هذه المبادرة الخيرية التي جاءت إيماناً من البلدية بواجباتها تجاه الإنسان في المدينة وضمن مسؤوليتها المجتمعية التي باتت تحظى باهتمام كبير في خطط البلدية وأعمالها.


وأضاف، أن هذه المبادرة تنسجم تماماً مع رؤى البلدية في بناء الاقتصاد الدائري الأخضر وضمن نشاطاتها في تدوير النفايات وتقليل انبعاثها.


من جهته، بين مسؤول المبادرة المهندس حازم أبو مخ، أن البلدية أنهت المرحلة الأولى التجريبية من هذه المبادرة بوضع صندوق أمام البوابة الشمالية لجامعة اليرموك.

 




 

 


 

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