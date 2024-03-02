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السبت، 02-03-2024 10:51 م

بلدية الأزرق تباشر بإعادة تأهيل وادي الرتامي ومجاري الأودية

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الوكيل الاخباري - باشرت بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء، اليوم السبت، تنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل وادي الرتامي ومجاري الأودية القريبة منه، ضمن الخطة التنفيذية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات وتحسينها في منطقة اختصاص البلدية.

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وبين رئيس البلدية، يحيى زين الدين، أن المشروع يشتمل على أعمال فتح وتعبيد عدد من الشوارع الحيوية في الموقع وتنفيذ خط عبارات بسعات كبيرة لتصريف مياه الأمطار في منطقة حي الأمير حمزة وتوسيع مجرى الوادي وتعزيزه بالمواد المناسبة بهدف حل مشكلة فيضان المياه باتجاه المنازل في فصل الشتاء بسبب جريان السيول في الأودية.

 

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