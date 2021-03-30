بلدية الأزرق توفر 10 أجهزة أكسجين لمساعدة مرضى كورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء، عن توفير 10 أجهزة لتوليد الأكسجين لإعارتها لمصابي كورونا المحجورين في بيوتهم وفق ضوابط معينة.وقال رئيس البلدية مروان إسعيد لـ(بترا)، اليوم الثلاثاء، إن البلدية وانطلاقا من واجبها الخدمي والأخلاقي نحو المجتمع وعدم قدرة معظمهم على تحمل تكاليف توفير مثل هذه الأجهزة، قامت بشراء 10 أجهزة بقيمة 3500 دينار ستسلم الاسبوع المقبل لتوزيعها على المرضى وفق ضوابط خاصة.وبين أن من يرغب بالاستفادة من هذه الأجهزة عليه احضار تقرير طبي من مركز طبي الأزرق الشامل أو المركز الطبي العسكري يفيد بحاجته لهذا الجهاز في استكمال العلاج.