بلدية الأغوار الجنوبية تناقش خطط عملها للعام الحالي

الوكيل الإخباري - ناقش مجلس بلدي الأغوار الجنوبية خطط عمله ومشاريع البنية التحتية للعام الحالي 2023، وأبرز التحديات والمعيقات التي تواجه عمل المجلس من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وقال رئيس البلدية يوسف البوات خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الاثنين، أنه تم تنفذ العديد من الخدمات المتميزة في مجال التنظيم والبنية التحتية وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين على امتداد اللواء.



وأكد أن البلدية تعمل جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في اللواء والبالغ تعدادهم حوالي 70 ألف نسمة فضلا عن اللاجئين السوريين والباكستانيين.



وأضاف أن بلدية الأغوار الجنوبية تعتبر من أكبر البلديات على مستوى المملكة بطول يصل لحوالي 100 كيلو متر من مصب الموجب شمالا وحتى الغويبة جنوبا.



وبين أن البلدية نفذت خلال عام 2022 العديد من الخدمات والإنجازات تقدر بحوالي 900 ألف دينار، منها خلطة إسفلتية بكلفة 250 ألف دينار، وإنشاء أرصفة وأطاريف بكلفة 150 ألف دينار، وتركيب وحدات إنارة وصيانة بكلفة 100 ألف دينار، وشراء سيارات بك أب بكلفة 100 ألف دينار، وفتح وتعبيد شوارع في منطقة الغويبة بكلفة 150 ألف دينار وشراء ضاغطات للنفايات بكلفة 200 ألف دينار.



وأشار البوات إلى أن البلدية قامت بإنشاء عبارات صندوقية وجدران استنادية في عدد من الأحياء المعرضة للانجراف في فصل الشتاء، للمحافظة على منازل المواطنين والبنية التحتية، وكذلك إقامة سور جانبي على مقبرة غور المزرعة لحمايتها من الانجراف، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير حديقة ومتنزه غور الصافي بالتعاون مع مركز زها الثقافي ليكون مركزا ثقافيا واجتماعيا لأبناء المنطقة.



واستعرض التحديات التي تواجه تحسين مستوى الخدمات وأهمها حدود البلدية حيث تعتبر أكبر حدود على مستوى المملكة وهذا يحمل البلدية أعباء تثقل كاهلها بالإضافة إلى عدم وجود صرف صحي ما يؤثر سلبا على البيئة، داعيا الشركات العاملة ووزارة المياه ضرورة إنشاء شبكة صرف صحي في اللواء حيث يوجد ما يزيد عن 15 ألف حفرة امتصاصية في اللواء.