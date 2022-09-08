بلدية الجيزة تحيل عطاء تطوير مداخل قرى اللواء عبر خاصية البث المباشر

الوكيل الإخباري -

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قال رئيس بلدية الجيزة، قدر الفايز، إن البلدية أحالت اليوم الخميس، عطاء إعادة تأهيل وتطوير مداخل القرى باللواء عبر خاصية البث المباشر من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك.وبين الفايز، إنه ولأول مرة بتاريخ البلدية يتم طرح عطاء عبر خاصية البث المباشر، مؤكدًا أنه سيتم فتح عروض العطاءات كافة مستقبلاً من خلال الخاصية ذاتها.ولفت إلى أن أعمال تطوير المداخل ستشمل تركيب كندرين وبلاط، ومظلات، وإعادة تأهيل الخلطات الإسفلتية، وزراعة الأشجار والأعمال اللازمة كافة، مبينًا أن المدة الزمنية المتوقعة لانتهاء الأعمال في المشروع في المناطق هي شهرين من تاريخ بدء التنفيذ.