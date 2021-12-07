بلدية الرصيفة تباشر اعمال اعادة تأهيل المتنزه الوطني

الوكيل الاخباري - باشرت بلدية الرصيفة اليوم الثلاثاء، اعمال إعادة تأهيل حديقة المتنزه الوطني في منطقة العامرية بعد الموافقة على ضمه ضمن مشروع المبادرات الملكية لإنشاء الحدائق العامة في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء والتي تضم الحديقة البيئية والمتنزه الوطني ومشروع تحويل المحطة التحويلية (المكب القديم) إلى حديقة عامة والذي بدأ العمل فيه مؤخرا.



وقال رئيس لجنة البلدية محي الدين العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذا المشروع يأتي ضمن اهداف البلدية الرامية لإعادة الحياة للمتنزه الوطني الذي يقع على مساحة 76 دونما ويعتبر متنفسا لأهالي مدينة الرصيفة حيث بدأت كوادر البلدية بإعمال التنظيف والتجريف للأنقاض داخل المتنزه لإعادة تنظيمه وزراعته بالأشجار الحرجية بالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة.

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