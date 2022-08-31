بلدية الرصيفة تباشر اعمال توسعة شارع الخميرة

الوكيل الاخباري - باشرت بلدية الرصيفة، اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال توسعة شارع الخميرة بمنطقة البساتين داخل اللواء بعد أخذ الموافقات اللازمة من جميع الأطراف ذات العلاقة بسبب تداخل موقع الشارع مع خط سكة الحديد.



وبين رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي في تصريح صحفي، أن البلدية تعمل ومنذ مدة على تنفيذ هذا المشروع لما له من أهمية وأثر إيجابي على مرتادي الطريق للتخفيف من الازدحام والتقليل من الحوادث حيث يعد الشارع ممر حيوي وبديل لشارع ياجوز.

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