بلدية الرصيفة تدعو للاستفادة من الخصومات والاعفاءات على ضريبة المسقفات

الوكيل الاخباري -

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دعت بلدية الرصيفة بمحافظة الزرقاء المكلفين من المواطنين والتجار إلى الاستفادة من فرصة الخصومات والاعفاءات من الغرامات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) والمبادرة الى تسديد ما عليهم من التزامات مادية قبل نهاية شهر حزيران الحالي.وقال رئيس لجنة بلدية الرصيفة الدكتور سلطان الماضي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) السبت، إن الاقبال على تسديد ضريبة المسقفات منذ بداية هذا العام لا يزال ضعيفا، كما كان العام الماضي بنفس الفترة بسبب الاثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا.واضاف أن هذه الالتزامات لا تسقط عن المواطنين المكلفين بها وعدم تسديدها يعرضهم لغرامات في السنوات القادمة.