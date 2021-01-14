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الخميس، 14-01-2021 09:42 م

بلدية الرصيفة تعلن حالة الطوارىء للتعامل مع المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - اعلنت بلدية الرصيفة اليوم الخميس عن حالة الطوارئ استعدادًا للمنخفض الجوي القادم من خلال رفع مستوى الجاهزية لجميع كوادرها العاملة في الميدان.
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وقال رئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمور لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه تم تجهيز فرق الطوارئ في كافة مناطق البلدية من آليات وكل ما يلزم من معدات السلامة العامة.
 
ودعا المواطنين الى الاتصال بالبلدية في حال وجود أي طارئ على الارقام التالية: رقم رئيس البلدية 0798996666, رقم المدير التنفيذي 0799052212, رقم مدير الصيانة 0796741766, رقم مدير المناطق 0789619791.

 




 

 


 

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