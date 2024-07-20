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السبت، 20-07-2024 11:18 م

بلدية الرصيفة تعلن عن خدمة تقسيط رسوم رخص المهن إلكترونيا

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بلدية الرصيفة، شادي الزيناتي، أن البلدية بدأت واعتبارا من هذا الأسبوع بتفعيل خدمة تقسيط رسوم رخص المهن غير المسددة عن السنوات السابقة؛ استجابة لمطالبات التجار للتخفيف عنهم وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.

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وبين الزيناتي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن استقبال طلبات التقسيط سيبدأ من صباح يوم غد الأحد عبر نظام الترخيص الإلكتروني، داعيا التجار الراغبين للاستفادة من هذه الخدمة للدخول الى موقع البلدية وتقديم الطلب إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مبنى البلدية للتسهيل عليهم.


وأشار الزيناتي الى أن بلدية الرصيفة هي الأولى في المملكة التي تقوم بتفعيل خدمة تقسيط الرسوم إلكترونيا، بعد أن كانت أول من أطلق نظام الرخص الإلكتروني في أواخر عام 2023، مضيفا أن المجلس البلدي يعمل على اعتماد أي قرار من شأنه التسهيل والتخفيف عن المواطنين والتجار لتسديد التزاماتهم المالية تجاه البلدية ومنها رسوم الترخيص للمحال التجارية لتلافي أي غرامات قد تترتب عليهم.

 




 

 


 

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