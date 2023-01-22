بلدية الرصيفة تقيم معرضا تشكيليا لخريجي دوراتها التدريبية

الوكيل الاخباري - نظمت بلدية الرصيفة، اليوم الأحد، معرضا تشكيليا بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الزرقاء لخريجي دورات الفن التي عقدتها البلدية في مركز الخدمة المجتمعية التابع لها خلال الشهر الماضي، بمشاركة الفنانة التشكيلية منال عراضة.



وافتتح مدير ثقافة الزرقاء أيمن عرار، المعرض الذي أقيم بمركز الملك عبدالله الثاني في الزرقاء، وعرضت خلاله الفنانة عراضة مجموعة كبيرة من أعمالها في الرسم التجريدي والتكعيبي.

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