بلدية الرصيفة تنفذ حملة تقليم للأشجار استعدادا للحالة الجوية المتوقعة

الوكيل الاخباري - نفذت بلدية الرصيفة اليوم السبت، حملة واسعة لتقليم وإزالة فروع الأشجار المرتفعة والتي تشكل خطرا على السلامة العامة خاصة في الطرق الرئيسية التي تتشابك مع أسلاك شبكة الكهرباء.



وبين رئيس البلدية شادي الزيناتي أن كوادر دائرة الحدائق والمتنزهات تعمل وبشكل متواصل لتقليم هذه الأشجار والتخفيف من ارتفاعاتها حتى لا تعيق حركة المركبات على الطرق وتحجب الرؤية،اضافة إلى الجاهزية خلال الحالة الجوية المتوقعة أو تداخلها مع أسلاك الشبكة الكهربائية.

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