بلدية الرصيفة تنفذ حملة لتقليم الأشجار المتداخلة مع خطوط الكهرباء



الوكيل الاخباري - نفذت بلدية الرصيفة، اليوم الخميس، حملة للكشف على مواقع الأشجار المتداخلة مع خطوط شبكة الكهرباء في الشوارع الرئيسية والفرعية، للعمل على تقليمها وإبعاد أي عوائق قد تؤثر على أعمدة الشبكة، خاصة بالجزر الوسطية في الشوارع والتأكد من عدم وجود خطورة على هذه الأعمدة.



وقال رئيس لجنة البلدية، محي الدين العدوان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن كوادر قسم الزراعة وبدعم ومساندة من قسم الكهرباء في البلدية بدأت اليوم الحملة من منطقة العامرية، وعملت على إزالة أغصان أشجار النخيل العالية والمتداخلة مع بعض أسلاك خطوط شبكة الكهرباء، خاصة في الشوارع الرئيسية وقامت بتقليم الأشجار بشكل لا يؤثر على نموها والمنظر الجمالي لها وإزالة العوائق.

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