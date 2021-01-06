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الأربعاء، 06-01-2021 08:30 م

بلدية الرصيفة تنفذ حملة نظافة في المقبرة القديمة

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الوكيل الاخباري - نفذت بلدية الرصيفة اليوم الأربعاء حملة نظافة في المقبرة الاسلامية القديمة بحي الرشيد، والتي تعرضت لاعتداء غريب قبل حوالي اسبوعين تمثل في قيام شخصين بهدم جزء من السور القديم وتجريف مساحة واسعة من القبور بغرض فتح شارع للطرف الاخر من المقبرة حيث تم القاء القبض عليهما وتوديعهما للقضاء.
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وقال رئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمور لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن الحملة ستستمر حتى السبت القادم بمشاركة حوالي 250 عامل وطن، ومتطوعين من المجتمع المحلي بهدف تنظيف المقبرة.

ودعا المواطنين الى عدم القاء النفايات داخل المقبرة والمحافظة عليها، مبينا ان البلدية بصدد البدء خلال عشرة ايام بتنفيذ عطاء اعادة بناء سور بطول 700 متر حول المقبرة وزيادة الارتفاع للأسوار الاخرى حولها واقامة شيك حديدي لحمايتها من اي اعتداء.

واشار الى ان المقبرة القديمة مغلقة الآن ولا يسمح بالدفن فيها نهائيا، ويتم حاليا تجهيز المقبرة الجديدة لاستخدامها للدفن.


 




 

 


 

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