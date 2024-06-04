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الثلاثاء، 04-06-2024 08:28 ص

بلدية الرمثا تحدد موقع بيع وذبح الأضاحي

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الوكيل الاخباري- حددت بلدية الرمثا موقع لبيع وذبح الأضاحي في الحي الشرقي على طريق المدينة الصناعية حيث قامت البلدية على إنارة المنطقة وتنظيف الساحات وتجهيزها.

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وتم تحديد الساحة كموقع وحيد لبيع وذبح الأضاحي وذلك بهدف الحد من ظاهرتي البيع والذبح العشوائي .


وأكد رئيس بلدية الرمثا سعادة أحمد الخزاعلة أنه تم اعتماد هذا الموقع لسهولة الوصول إليه، وكونه يعد موقعا بعيدا عن التجمعات السكانية مع مراعاة السلامة المرورية مع توفر ساحات ومواقف للتحميل والتنزيل وسهولة التحكم بعملية البيع والذبح من الناحية البيئية.


وأشار الى أن البلدية ستقوم بإلزام التجار وأصحاب المواشي بإخراج الاضاحي التي يتم رفضها من قبل الطبيب البيطري قبل الذبح في حال مخالفاتها الشروط الشرعية والصحية علما بانه سيتواجد في ساحات بيع الأضاحي كادر الدائرة الصحية لضمان سير إجراءات البيع والذبح حسب الأصول.


كما شدد على أنه يمنع بيع أي أضحية خارج سياج الحظيرة والالتزام بالمكان الذي حددته البلدية


 




 

 


 

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