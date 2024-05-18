بلدية الرمثا تنفذ اعمال تأهيل وسط البلد التجاري

الوكيل الإخباري- قالت بلدية الرمثا ان كوادرها تعمل على معالجة التهبيطات والتخفيف من حدة مطلع الطريق إبتداءآ من الجهة الجنوبية للمسجد العمري من خلال كشط وتسوية الطريق للتخفيف على المواطنين وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة لسلوك الطريق بسهولة، ولتعزيز أعمال رصف الطريق بالإنترلوك التجميلي بجوده عالية .

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وبينت بلدية الرمثا ان كوادرها عملت على إنهاء أعمالها في إخفاء كيبلات الكهرباء في باطن الأرض وتجهيز خزائن كهربائية في المحيط .



واضافت انه تم تنزيل شاحنة من أحجار الكندرين للبدء بتجهيز الأرصفة الموحدة للسوق التجاري .