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الإثنين، 18-01-2021 01:48 م

بلدية الرويشد تطرح عطاءات لتنفيذ مشروعات بقيمة 1.3 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - طرحت بلدية الرويشد الجديدة خلال الأيام الماضية عطاءات لتنفيذ مشروعات بقيمة 1.3 مليون دينار، وفق رئيس البلدية محمد عايد الغياث.

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وقال الغياث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن البلدية ستحيل هذه العطاءات على التنفيذ خلال الأسبوعين المقبلين، مبينا ان العطاءات المطروحة تضمنت، إنشاء صالة متعددة الأغراض بنحو 600 ألف دينار، وملعب بلدي بقيمة 180 ألف دينار، وفتح وتعبيد شوارع بخلطات اسفلتية ساخنة بقيمة 400 ألف دينار، اضافة إلى أرصفة وأطاريف بنحو 110 آلاف دينار.


وأضاف ان البلدية تسلمت الأسبوع الماضي حاويات نفايات جديدة قيمتها 40 ألف دينار ستوزعها على مناطقها، لافتا الى ان البلدية تنفذ حاليا مشروعا لإنشاء مجمع تجاري وشقق سكنية بقيمة 500 ألف دينار، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 85%.


وأشار الغياث الى أن البلدية تنفذ حاليا أعمال فتح وتعبيد طرق في مناطقها بقيمة نحو 225 ألف دينار، لافتا الى ان نسبة الإنجاز في هذه الأعمال وصلت إلى 70%.


-- (بترا)

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