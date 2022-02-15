بلدية الزرقاء: اختلاس وتلاعب بفواتير إصلاح آليات معطلة

الوكيل الإخباري - أحال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور ملف تأمين آليات غير عاملة واصلاحها الى المدعي العام بشبهة فساد.

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وقال الجبور، إنه قام بتحويل شبهة وجود آليات غير عاملة ومعطلة ويتم تأمينها سنويا لدى شركات التأمين الشامل وعددها (13) آلية.



واضاف انه تبين وجود شبهة اختلاس وتلاعب من خلال فواتير اصلاح للاليات الغير عاملة والمعطلة.



واكد الجبور بأنه لا تهاون فيما يخص ممتلكات واموال البلدية وماض في مكافحة الفساد حتى اخر لحظة من ولاية البلدية.