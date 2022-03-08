بلدية الزرقاء تتطلع للاستفادة من تجربة مشروع الطاقة الشمسية بالهاشمية

الوكيل الاخباري - اطلع وفد من بلدية الزرقاء على تجربة الجامعة الهاشمية الرائدة في مشروع الطاقة الشمسية للاستفادة من خبرات الجامعة في هذا المجال إذ أن الهاشمية من أوائل الجامعات التي أنجزت مشروع طاقة شمسية متكامل وناجح.



وقال عميد كلية الهندسة الدكتور عوني اطردات أن الجامعة أنجزت منذ العام 2016 مشروعا متميزا في الطاقة الشمسية وأصبحت بيت خبرة وطني في هذا المجال، وقد نقلت تجاربها إلى العديد من الجامعات والمؤسسات والشركات على المستوى الوطني، وهي على أتم الاستعداد لنقل خبراتها وتجاربها إلى المجتمع المحلي خاصة بلدية الزرقاء الشريكة في التنمية والتطوير في محافظة الزرقاء وإقليم الوسط .

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