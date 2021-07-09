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بلدية الزرقاء تحدد 8 مواقع لبيع وذبح الأضاحي

الجمعة، 09-07-2021 01:51 ص

بلدية الزرقاء تحدد 8 مواقع لبيع وذبح الأضاحي

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الوكيل الاخباري - حددت بلدية الزرقاء ثمانية مواقع في مختلف المناطق مخصصة كحظائر لبيع وذبح الأضاحي.اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية الدكتور فراس الفاعور، أن الهدف من تحديد مواقع حظائر الأضاحي لمنع البيع العشوائي ومنع انتشارها داخل الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية وللحد من المكاره الصحية والسيطرة عليها بيئياً وصحياً.
وأضاف، أن البلدية ألزمت اصحاب الحظائر بشروط وتعليمات الصحة والسلامة العامة والالتزام بأوامر الدفاع وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، كما اشترطت أن يكون القصاب تلقى جرعتي لقاح كورونا، وسيتم التعامل مع الحظائر كالمحال التجارية واغلاقها في حال وجود أي مخالفة.

ووزعت مواقع الحظائر على النحو التالي : شارع القدس عربية بعد دوار شومر في الجهة اليسرى، شارع النخيل باتجاه اشارة الهاشمية مقابل سكة الحديد وبجانب المنطقة الحرفية، شارع الهاشمية مقابل مركز التدريب المهني، الساحة المقابلة لدوار الدلة في حي الزواهرة، الساحة المقابلة لسجن بيرين.

وتضمنت الأماكن، الساحة المقابلة للمدرسة الشاملة في الجبل الأبيض، والساحة الواقعة على مدخل عوجان مقابل الاشارات الضوئية، والساحة المقابلة لمسجد الاردن في حي النزهة.

 




 

 


 

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