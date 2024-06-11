بلدية الزرقاء تحدد 8 مواقع لحظائر بيع وذبح الاضاحي

الوكيل الاخباري- حددت بلدية الزرقاء ( 8 ) مواقع لحظائر بيع وذبح الاضاحي موزعة في مناطق المدينة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم البلدية ينال المعاني ان الهدف من تحديد مواقع حظائر الاضاحي لمنع البيع العشوائي ومنع انتشارها داخل الاحياء السكنية والشوارع الرئيسية وللحد من المكاره الصحية والسيطرة عليها بيئيا وصحيا.



واضاف ان البلدية الزمت أصحاب الحظائر بشروط وتعليمات الصحة والسلامة العامة .



وبين ان مواقع الحظائر وزعت على النحو التالي :-



1- شارع القدس عربية .



2- شارع النخيل / دخلة 36



3- شارع الملك عبد الله/ الجبل الابيض.



4- شارع شومر .



5- شارع بيرين .



6- شارع الأردن .



7- شارع الثورة العربية والساحات .



8- شارع وصفي التل/ الساحة مقابل مثلث عوجان



واكد بان الحظائر ستكون تحت رقابة موظفي دائرة الشؤون الصحية وعلى مدار الساعة مع خضوعها الى الرقابة البيطرية.



وشدد بأن البلدية ستتخذ اشد الإجراءات الصارمة بحق كل من يقوم بالذبح والبيع خارج المواقع المخصصة او عدم المحافظة على النظافة العامة.