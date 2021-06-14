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الإثنين، 14-06-2021 07:19 م

بلدية الزرقاء تدعو اصحاب البسطات لحجز مواقعهم

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 الوكيل الاخباري  - دعت بلدية الزرقاء اصحاب البسطات ضرورة مراجعة دائرة التنمية والاستثمار لحجز مواقع لبسطاتهم في الموقع الجديد للسوق الشعبي.
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وقال الناطق الاعلامي باسم بلدية الزرقاء ينال المعاني إن رئيس لجنة البلدية الدكتور فراس الفاعور اوعز الى اجهزة البلدية المعنية بتجهيز سوق الور في منطقة الوسط التجاري لحل مشكلة البسطات العشوائية المنتشرة في انحاء المدينة وليكون سوقا شعبيا للبسطات وباسعار رمزية لصغار الكسبة مع اعفائهم من اجور اول شهرين.

واهاب باصحاب البسطات الى ضرورة مراجعة دائرة التنمية والاستثمار لحجز مواقعهم قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 17/6/2021 وتحت طائلة المسؤولية.

وأكد أن البلدية ستقوم بأزالة أي بسطة خارج موقع سوق الور لافتا الى ان البسطات العشوائية تؤثر سلبا على حركة المشاة وتعيق حركة الاليات.

 




 

 


 

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