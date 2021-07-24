بلدية الزرقاء تزيل 200 طن من مخلفات الأضاحي

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

قال رئيس لجنة بلدية الزرقاء الدكتور فراس الفاعور إن كوادر البلدية أزالت 200 طن من مخلفات الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى.وأضاف الفاعور أن كوادر فريق الطوارئ بالتعاون مع مديرية المناطق قاموا برفع 200 طن من جلود وأحشاء الأضاحي موزعة في 8 مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي حددتها البلدية قبل العيد.وبين الفاعور أنه تم نقل مخلفات الأضاحي إلى المنطقة التحويلية ثم الى مكب الغباوي وحسب الشروط البيئية.ولفت إلى أن أجهزة وكوادر البلدية باشرت باعادة أوضاع مواقع بيع وذبح الأضاحي إلى ما كانت عليه سابقا بإزالة الحظائر وكشط وتجريف للتربة وإزالتها بالآليات وتعقيم المواقع برش مواد معقمة ومبيدات ولمدة اسبوع تلافيا لتشكل أية مكاره صحية.وأشاد الفاعور بتجاوب المواطنين والتجار في الالتزام بالتعليمات والشروط والمواقع التي حددتها البلدية الأمر الذي ساهم في رفع نسبة التنظيم والمحافظة على بيئة المدينة.وختم الفاعور بأن عيد الأضحى لهذا العام كان خاليا من مخلفات الأضاحي والمكاره الصحية.