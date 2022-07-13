الأربعاء 13-07-2022
الوكيل الاخباري
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بلدية الزرقاء تزيل 2350 طنا من النفايات ومخلفات الأضاحي

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الأربعاء، 13-07-2022 10:15 م

بلدية الزرقاء تزيل 2350 طنا من النفايات ومخلفات الأضاحي

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الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، إن كوادر البلدية أزالت 2350 طنا من النفايات ومخلفات الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المومني، في تصريح صحفي، أن كوادر النظافة في البلدية أزالوا هذه المخلفات في 7 مواقع لحظائر بيع وذبح الأضاحي حددتها البلدية قبل العيد، مشيراً إلى أنه تم نقل مخلفات الأضاحي إلى المنطقة التحويلية، ثم إلى مكب الغباوي وفقاً للشروط البيئية المتعارف عليها.

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