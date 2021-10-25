بلدية الزرقاء تستكمل استعداداتها لفصل الشتاء

الوكيل الاخباري- انهت كوادر بلدية الزرقاء الميدانية استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء خلال حملة واسعة لتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق المدينة ، بهدف الوصول إلى فصل شتاء آمن .

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وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور في بيان وصل "الوكيل الاخباري" نسخة منه إن البلدية قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال فصل الشتاء من خلال مديريات المناطق ودائرة الصيانة والتنفيذ وفريق الطوارئ حيث قامت بتنظيف مناهل تصريف مياه الامطار ومجاري الأودية والسيول ( سيل الزرقاء الرئيسي ، سيل جبل طارق ، سيل أبو معود ، سيل المصفاة ) ورفع السواتر الترابية وتعميق مجاري الأودية والسيول وتنظيف مداخل ومخارج العبارات الصندوقية والأنبوبية وصيانتها.



وأضاف انه تم التأكد من صلاحية الآليات العاملة من تنكات نضح وباكو جنزير وعادي وقلابات وعمل الصيانة اللازمة لها وتجهيز ماتورات شفط مياه الأمطار سعة (6) أنش ، وتجهيز فريق للطوارئ للعمل على مدار الساعة مزود ب (45) عامل وتجهيز الورش والمعدات والكوادر لغايات إصلاح الإشارات الضوئية او اي طارئ يختص في مجال المرور او تساقط الأشجار في حالات الرياح الشديدة ، ولتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الموسم المطري.



وأشار إلى فتح غرفة عمليات رئيسية وتزويدها بالكوادر اللازمة من الموظفين لاستقبال اي شكوى وعلى مدار الساعة وتحويلها الى الجهات المختصة.

وبين ان دائرة العطاءات قامت بطرح ( 4 ) عطاءات لمشاريع تصريف مياه الأمطار في أحياء المدينة منها في شارع الكرامة وخلف سيفوي الاوتستراد وقرب جمعية عقربا الخيرية وفي حي ارسلان.