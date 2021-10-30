بلدية الزرقاء تستمر بتنفيذ حملة بسواعدنا

الوكيل الاخباري- ضمن حملات النظافة الشاملة واصلت كوادر بلدية الزرقاء الاستمرار بحملة بسواعدنا التي اطلقتها وزارة الادارة المحلية قبل ما يزيد على شهر ونصف.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور ان حملة النظافة الشاملة مستمرة وفق برنامج متكامل في جميع مناطق البلدية.



وبين عن حملة نظافة واسعة انطلقت صباح اليوم السبت بمشاركة مدارء دوائر البلدية ورؤساء الاقسام والاداريين ومتطوعين وطلبة مدارس على الطرق الرئيسية والساحات العامة ومجمعات الحرفيين.



واضاف ان حملات النظافة في مديريات المناطق مستمرة على مدار الساعة ضمن اختصاصها وبما يتبع لها من شوارع رئيسية والمناطق المتداخلة بين حدود البلديات المجاورة.



واكد ان نظافة المدينة من اولويات عمل البلدية وحملة بسواعدنا مستمرة ولن تتوقف للوصول الى مدينة خالية من النفايات.

اظهار أخبار متعلقة

