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الإثنين، 04-07-2022 04:48 م

بلدية الزرقاء تشدد على الالتزام بمواقع بيع الأضاحي

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الوكيل الإخباري - شددت بلدية الزرقاء على ضرورة التقيد بالمواقع التي أعلنتها لإقامة حظائر بيع الأضاحي في عيد الأضحى المبارك.

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وقالت البلدية إن كوادرها الرقابية والتفتيشية ستقوم بجولات رقابية على حظائر المواشي ضمن حدود بلدية الزرقاء للتأكد من الالتزام بالمواقع المصرح بها لإقامة الحظائر.

 

ودعت إلىالتقيد بالمواقع المحدده من قبل البلدية وعدم إقامة الحظائر بشكل عشوائي لتجنب تحرير المخالفات والإزالة.


يشار إلى أن بلدية الزرقاء حددت 7 مواقع لإقامة حظائر المواشي فيها، وهي مخدومة بخزانات للمياه وخزانات لتجميع مخلفات الذبح، كما تم توفير خدمة الرقابة البيطرية عليها.

 




 

 


 

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