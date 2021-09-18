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السبت، 18-09-2021 01:33 م

بلدية الزرقاء تطلق حملة نظافة شاملة

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الوكيل الاخباري- انطلقت في مدينة الزرقاء اليوم السبت حملة النظافة الشاملة ضمن الحملة الوطنية التي اطلقتها وزارة الادارة المحلية في جميع محافظات المملكة تحت شعار "بسواعدنا".

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وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور حسب بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ان ملف النظافة في مدينة الزرقاء من اهم واجبات البلدية ويستحق كل الاهتمام للوصول الى مدينة نظيفة خالية من النفايات.


واضاف الجبور بأن موضوع النظافة لا يقتصر على عمل البلدية بل يعتمد على وعي المواطن باهمية نظافة المدينة للمساهمة معا في توفير البيئة الصحية والسليمة.


واشاد الجبور بجهود المتطوعين من مؤسسات مجتمع مدني وقطاعات شبابية ونسائية وشعبية الذين شاركوا في الحملة مع البلدية لما تهدف من تعزيز الشراكة بين جميع الجهات.


واكد الجبور بأن الحملة في بلدية الزرقاء بدأت منذ يوم الاحد ومستمرة بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

 




 

 


 

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