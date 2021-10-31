بلدية الزرقاء تطلق خدمة منصة التخمين الإلكتروني

الوكيل الإخباري - أطلقت بلدية الزرقاء خدمة منصة التخمين الإلكتروني من ضمن خدمات النافذة الواحدة لخدمات البلدية في دائرة ضريبة الأبنية والأراضي .

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وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور في بيان وصل " الوكيل الإخباري" بإن إطلاق منصة التخمين ، جاءت لتسهيل عملية المراجعة للمواطن و حصوله على حقوقه كاملة ، حيث يتم تدوين وحوسبة المعلومات المطلوبة عن العقارات المخمنة , وحوسبتها مباشرة عند عملية التخمين للحد من حدوث أية أخطاء أو تجاوزات تمس حقوق المواطنين والمكلفين.



وأضاف أن المواطن يستطيع تقديم الاعتراض والاستئناف على قرارات لجان التخمين الكترونيا من خلال المنصة تجنبا لأية أخطاء قد تؤدي للإضرار بحقوق المواطنين وضمان النزاهة والعدالة الضريبية بقرارات التخمين .



ودعا الجبور المواطنين الاستفادة من التطبيق واستخدام تطبيق النافذة الواحدة لخدمات البلديات ودفع التحققات المترتبة عليهم وكذلك الاستفادة من الخصومات المالية الحالية.



ولفت ان العمل جار على تحويل كافة المعاملات الورقية إلى نظام إلكتروني شامل يغطي كافة الدوائر في بلدية الزرقاء.

