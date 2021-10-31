الأحد 31-10-2021
الوكيل الاخباري

الصحة : ارتفاع نسب تطعيم الأطفال بالمطاعيم الروتينية إلى 95%

لجنة التعليم النيابية تبحث قضية تجسير طلبة وانتسابهم لنقابة الصيادلة

جورج قرداحي: استقالتي من الحكومة اللبنانية غير واردة

الغذاء والدواء تطلق حملة افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك

مستشفى معان الحكومي لـ الوكيل : ارتفاع إصابات مشاجرة معان إلى 13 إصابة

وزارة البيئة: اللجنة الفنية لتعديل حدود محمية ضانا لم تصدر إي توصيات واضحة

وزير الزراعة: فساد كبير في الأعلاف بسبب الحيازات الوهمية

وفاة احد المصابين في مشاجرة اربد متاثرا بجراحه

الأردنيون يترقبون التسعيرة الجديدة للمحروقات مساء اليوم

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: نسبة اشغال المستشفيات ضمن المعدلات الطبيعية

الأحد، 31-10-2021 12:10 م

بلدية الزرقاء تطلق خدمة منصة التخمين الإلكتروني

الزرقاء


الوكيل الإخباري - أطلقت بلدية الزرقاء خدمة منصة التخمين الإلكتروني من ضمن خدمات النافذة الواحدة لخدمات البلدية في دائرة ضريبة الأبنية والأراضي .

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور في بيان وصل " الوكيل الإخباري" بإن إطلاق منصة التخمين ، جاءت لتسهيل عملية المراجعة للمواطن و حصوله على حقوقه كاملة ، حيث يتم تدوين وحوسبة المعلومات المطلوبة عن العقارات المخمنة , وحوسبتها مباشرة عند عملية التخمين للحد من حدوث أية أخطاء أو تجاوزات تمس حقوق المواطنين والمكلفين.


وأضاف أن المواطن يستطيع تقديم الاعتراض والاستئناف على قرارات لجان التخمين الكترونيا من خلال المنصة تجنبا لأية أخطاء قد تؤدي للإضرار بحقوق المواطنين وضمان النزاهة والعدالة الضريبية بقرارات التخمين .


ودعا الجبور المواطنين الاستفادة من التطبيق واستخدام تطبيق النافذة الواحدة لخدمات البلديات ودفع التحققات المترتبة عليهم وكذلك الاستفادة من الخصومات المالية الحالية.


ولفت ان العمل جار على تحويل كافة المعاملات الورقية إلى نظام إلكتروني شامل يغطي كافة الدوائر في بلدية الزرقاء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تطعيم الاطفال

الصحة : ارتفاع نسب تطعيم الأطفال بالمطاعيم الروتينية إلى 95%

1120131395633

السجن 3 سنوات لشخص زوّر شهادتي التوجيهي والجامعة

1635682522755

إجراء اختبارات لمُدرّسين أردنيين للعمل في قطر

4192-1

الغذاء والدواء تطلق حملة افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك

كورونا 5

مستشفى معان الحكومي لـ الوكيل : ارتفاع إصابات مشاجرة معان إلى 13 إصابة

92021811733194826281

وزارة البيئة: اللجنة الفنية لتعديل حدود محمية ضانا لم تصدر إي توصيات واضحة

أخبار متعلقة
10202127223156628641705

تكثيف العمل بحملة بسواعدنا في الزرقاء و الرصيفة وبيرين والازرق

تحويلات

تحويلة جديدة للباص السريع على اتوستراد عمان - الزرقاء

1020212315830601006585

بحث التعاون لخدمة القطاع التجاري والخدمي بالزرقاء

f

باحث من جامعة الزرقاء في قائمة افضل الباحثين على مستوى العالم

4202126181430164192046

حوارية للتعريف بقانون الإعسار بغرفة تجارة الزرقاء

r

بلدية الزرقاء تنهي استعداداتها لاستقبال الشتاء