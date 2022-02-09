بلدية الزرقاء تطوّر منطقة وادي العش لتصبح صناعية تنموية

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة بلدية الزرقاء، حسن الجبور، إن بلدية الزرقاء تعمل على تطوير منطقة وادي العش لتكون منطقة صناعية تنموية من خلال أعمال بنية تحتية جديدة وإعادة تنظيم المنطقة وتأهيلها وتجميلها.

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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، عددا من أصحاب المصانع وتجار منطقة وادي العش الصناعية، بحضور رئيس مجلس المحافظة وعدد من مدراء الدوائر الخدماتية والتحصيلية.



وبين الجبور، أن البلدية ستقوم بتنفيذ مخطط هندسي لمدخل المنطقة، وإعادة تأهيل الشوارع الفرعية التي تخدم المصانع الموجودة داخلها، بالتعاون مع غرفة صناعة الزرقاء، إضافة إلى استحداث مديرية خاصة لخدمة المنطقة التنموية والمصانع لتسهيل إجراءات المعاملات المتعلقة مع البلدية والدوائر ذات الصلة.



وكان الجبور استمع إلى مطالب وشكاوى الحضور، حيث تم الإيعاز إلى الكوادر المختصة من أجل حل عدد منها بأقصى سرعة ممكنة.