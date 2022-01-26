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الأربعاء، 26-01-2022 09:54 ص

بلدية الزرقاء تعلن الطوارئ القصوى

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الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية الزرقاء حالة الطوارئ القصوى في جميع مناطق المدينة، استعدادا لاستقبال المنخفض الجوي القطبي.

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وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور، الأربعاء، إنه أعلن رفع مستوى الطوارئ للدرجة القصوى في جميع مناطق المدينة نظرا لتأثر الأردن بمنخفض جوي قطبي حسب النشرات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية.


وأضاف أنه جرى تشكيل 15 فريقا موزعين على 12 منطقة و3 فرق مساندة موزعين على مداخل ومخارج المدينة مزودين بالعمال والآليات من (قلابات وبوب كات وماتورات شفط مياه وعدد يدوية) للعمل على إزالة العوائق والتراكمات الثلجية بشكل فوري.


وبين الجبور بأن كوادر مديرية المناطق والصيانة والتنفيذ والطوارئ عملت على تفقد نقاط تصريف مياه الامطار ومجاري السيول والاودية ومواقع تجمع مياه الأمطار والمضخات الغاطسة في الانفاق.


ولفت النظر إلى أن كوادر البلدية على أعلى درجات الجاهزية ومستعدة لاستقبال المنخفض الجوي، داعيا المواطنين، إلى الابتعاد عن جوانب الأودية ومواقع تشكل السيول وعدم ربط مزاريب المنازل على مناهل الصرف الصحي.


ودعا الجبور المواطنين إلى الاتصال على غرفة العمليات والطوارئ الرئيسية في البلدية على الارقام 05/3901300 و0775454777 و078067000 للإبلاغ عن أي طارئ خلال المنخفض الجوي.

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