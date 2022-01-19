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الأربعاء، 19-01-2022 02:59 م

بلدية الزرقاء تعلن الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الإخباري - اعلنت بلدية الزرقاء حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة حسب النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية.

وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور ان كوادر البلدية الميدانية والياتها على جاهزية تامه للتعامل مع اي طارئ.

واضاف ان فرق المناطق والصيانة والتنفيذ والطوارئ عملت على تفقد مناهل تصريف مياه الامطار والانفاق من نظافة وصيانة عامة والتأكد من جاهزية ماتورات شفط المياه الغاطسة.

واهاب الجبور بالمواطنين الابتعاد عن جوانب الاودية ومواقع تشكل السيول وعدم ربط مزاريب البيوت على مناهل الصرف الصحي.

ودعا الجبور الاتصال على غرفة العمليات والطوارئ الرئيسية في البلدية على الارقام 05/3901300 و 0775454777 و 078067000 للابلاغ عن اي طارئ خلال المنخفض الجوي.

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