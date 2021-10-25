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الإثنين، 25-10-2021 07:21 م

بلدية الزرقاء تنهي استعداداتها لاستقبال الشتاء

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الوكيل الاخباري - أنهت بلدية الزرقاء، حملة لتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق البلدية استعدادا لاستقبال فصل الشتاء.

وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن البلدية ومديريات مناطقها بدأت بالاستعداد مبكرا لاستقبال فصل الشتاء حيث قامت بتنظيف مناهل تصريف مياه الأمطار، وتعميق مجاري الأودية والسيول، اضافة الى رفع سواتر ترابية وتنظيف وصيانة مداخل العبارات الصندوقية والأنبوبية ومخارجها.

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