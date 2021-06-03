بلدية الزرقاء توضح تفاصيل حادثة قنص الكلب

الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم بلدية الزرقاء ينال المعاني انه على اثر تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه قيام احد موظفي البلدية بقنص كلب في منطقة جبل طارق قام رئيس لجنة البلدية الدكتور فراس الفاعور بتشكيل لجنة تحقيق من الدوائر المعنية للتحقيق في حيثيات الفيديو.

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واشار المعاني من خلال بيان وصل موقع "الوكيل الإخباري" إلى ان اللجنة اوقفت العمل بتصاريح حمل السلاح الناري العائد لدائرة مكافحة آفات الصحة العامة / قسم الكلاب الضالة.





وبين ان البلدية تعمل على التنسيق مع مؤسسات وجمعيات الرفق بالحيوان لتفعيل برنامج ABC والمتضمن توزيع اقفاص في اماكن الشكوى على تواجد الكلاب الضالة لاصطيادها ولمنع انتشارها بواسطة ايجاد مكان مخصص بعيدا عن السكان.

وكانت قد عملت البلدية على ايقاف الموظف المعني عن عملية القنص في دائرة المكافحة وتجميد اعمال قسم مكافحة الكلاب الضالة مؤقتا لحين التنسيق وايجاد الحلول المناسبة مع جمعية الرفق بالحيوان.



