بلدية السلط : الملك وجه بأن يكون للبلديات دور ريادي في قيادة التنمية

الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية السلط محمد الحياري، الأربعاء، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه بأن يكون للبلديات دور ريادة في قيادة التنمية، والبحث عن المشاريع الاستثمارية وخصوصا ما تمس حياة المواطن.



وأوضح الحياري، لـ"المملكة" أن دور البلديات تغير من الدور الخدمي إلى الدور التنموي؛ من خلال تمكين الشباب، وتمكين سيدات المجتمع.



وأشار إلى أن البلقاء هي محافظة زراعية وتتميز في تنوع مصادرها الزراعية.



وتابع :"لابد أن يكون للزراعة دور والتشاركية مع البلديات مزيد من الاهتمام في ذلك".



وأكد أن هناك مشاريع ستكون بالشراكة مع البلديات بخصوص أراضي الخزينة الصالحة للزراعة.



وتفقد جلالة الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، خلال زيارة لمدينة السلط رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، مشروعين رياديين تلقيا الدعم من مؤسسة إعمار السلط.

اضافة اعلان