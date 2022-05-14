السبت 14-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأرصاد: تأثير الكتلة الحارة يتراجع الأحد وتحذيرات من الغبار

السعودية تحبط تهريب 29 ألف حبة كبتاغون قادمة من الأردن - صور

قبل أيام من استشهادها.. هذه آخر تغريدة لشيرين أبو عاقلة

الضريبة: صرف الرديات للمستحقين يتم وفقاً للقوائم وعلى مدار العام

خبير يوضح حول قروض البطاقات في الأردن والفوائد عليها

إصابة بتدهور صهريج على الطريق الصحراوي - فيديو

الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد وليد الشريف وينقله للتشريح

أكثر من 2 مليار دينار تحصيلات الضريبة خلال الثلث الأول من العام الحالي

العمل: إقبال ملحوظ من منشآت القطاع الخاص على منصة برنامج "تشغيل"

الطاقة: إنجاز 52% من مشروع التنقيب عن الفوسفات في حوض الريشة

السبت، 14-05-2022 01:32 م

بلدية السلط تبدأ أرشفة معاملات ترخيص الأبنية إلكترونيا

130492206_3499473023439532_1185080773060235091_n (1)


الوكيل الإخباري - بدأت بلدية السلط الكبرى بتنفيذ مشروع أرشفة معاملات ترخيص الأبنية إلكترونيا، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، ومواكبة التطور الالكتروني في إنجاز وحفظ المعاملات، واستكمالا لمسيرة التحول الرقمي.

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، في بيان أصدرته البلدية اليوم السبت، إن المشروع ريادي ويسهل على المواطنين إجراءات إنجاز المعاملات وكيفية الرجوع لها، وحفاظاً على حقوق المواطنين.


وأضاف أن البلدية ستقوم بأرشفة ما يقارب 100 ألف معاملة ترخيص أبنية، حيث تتضمن الإجراءات حفظ المخططات الهندسية والوثائق كاملة، مبينا انه سيتم ارشفة بعض المعاملات التي تعود الى سنوات قديمة (منذ تأسيس البلدية).


وأشار إلى أن المشروع يشمل معاملات جميع مناطق بلدية السلط الكبرى، إضافة إلى معاملات رخص المهن ومعاملات شراء الفضلات والتعويضات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
242653_24_1641471731

الشرمان: المزار الشمالي مقومات تنموية حاضرة واستثمار محدود

غبار-في-الاردن (1)

الأرصاد: تأثير الكتلة الحارة يتراجع الأحد وتحذيرات من الغبار

1652530547297

هيئة تنشيط السياحة تستضيف وفدا من كبار رجال الدين اليونان

3

السعودية تحبط تهريب 29 ألف حبة كبتاغون قادمة من الأردن - صور

0L5A1485 - Copy

الأردن يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأسرة

20210807T202714-1628357234018131800

انطلاق فعاليات منتدى الشباب للتدريب والحوار السياسي الثاني في العقبة

أخبار متعلقة
cc1b182e-8d38-407b-9601-452bbcf8a8ad

فتح باب التقديم لإنشاء مشاريع استثمارية في السلط

main_image6278e0a6a2406

وفاة وإصابتان بحادث تصادم في السلط

1651922117697

3 إصابات إثر انهيار منزل في السلط

WhatsApp Image 2022-04-24 at 2.29.39 PM

الكسبي: 18 شهرا للانتهاء من إعادة تأهيل طريق العارضة

136717

الانتهاء من اعمال الصيانة بمسجد السلط الكبير بعد اسبوعين

123228514_2083090995156773_528586846044134179_n

الذكرى الحادية والعشرون لرحيل المشير حابس المجالي