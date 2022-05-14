بلدية السلط تبدأ أرشفة معاملات ترخيص الأبنية إلكترونيا

الوكيل الإخباري - بدأت بلدية السلط الكبرى بتنفيذ مشروع أرشفة معاملات ترخيص الأبنية إلكترونيا، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، ومواكبة التطور الالكتروني في إنجاز وحفظ المعاملات، واستكمالا لمسيرة التحول الرقمي.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، في بيان أصدرته البلدية اليوم السبت، إن المشروع ريادي ويسهل على المواطنين إجراءات إنجاز المعاملات وكيفية الرجوع لها، وحفاظاً على حقوق المواطنين.



وأضاف أن البلدية ستقوم بأرشفة ما يقارب 100 ألف معاملة ترخيص أبنية، حيث تتضمن الإجراءات حفظ المخططات الهندسية والوثائق كاملة، مبينا انه سيتم ارشفة بعض المعاملات التي تعود الى سنوات قديمة (منذ تأسيس البلدية).



وأشار إلى أن المشروع يشمل معاملات جميع مناطق بلدية السلط الكبرى، إضافة إلى معاملات رخص المهن ومعاملات شراء الفضلات والتعويضات.