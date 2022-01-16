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الأحد، 16-01-2022 04:36 م

بلدية السلط تتعامل مع عدد من الحوادث جراء المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - تعاملت بلدية السلط الكبرى مع عدد من الحوادث جراء المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حاليا.

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وقال رئيس لجنة البلدية علي البطاينة الأحد، إن البلدية منذ الإعلان عن تأثر المملكة بمنخفضات جوية متتالية خلال الشهر الحالي، عززت غرفة العمليات الرئيسة لمتابعة الملاحظات الواردة من المواطنين والعمل على معالجتها بالسرعة الممكنة.


وأضاف أن كوادر البلدية تعاملت مع عدد من الحوادث، منها انهيار جدار في منطقة طلوع الحسبة وانجراف الأتربة في منطقة وادي حادي و طريق وادي السلط ومنطقة وادي شعيب وبعض الإغلاقات في مقاطع تصريف مياه الأمطار بسبب انجراف الأتربة والعوائق الأخرى في مدينة السلط الكبرى ومناطقها.


وأكد البطاينة أن كوادر بلدية السلط الكبرى في غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة لتلقي الملاحظات والشكاوى هاتفيا ومن خلال الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية.


ودعا المواطنين إلى عدم توصيل تصريف مياه البيوت إلى مناهل تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والالتزام بالتعليمات الصادرة عن مديرية الدفاع المدني والأجهزة المعنية حفاظا على سلامتهم.

 




 

 


 

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