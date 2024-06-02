بلدية السلط تحدد أماكن بيع الأضاحي وتعفي أصحابها من الرسوم

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات



حدد رئيس بلدية السلط الكبرى محمد الحياري موقع حظائر بيع وذبح الاضاحي لعام 2024 في منطقة السرو.

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وقرر رئيس البلدية إعفاء مربي وتجار المواشي الراغبين بعرض مواشيهم ضمن حدود البلدية من رسوم خدمات الحظائر هذا العام.



وأوضح الحياري لـ "الوكيل الاخباري" أن القرار جاء للوقوف الى جانب أبناء السلط بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك وضمن المسؤولية المجتمعية التي تقدمها البلدية.



وقال إن تحديد مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي يهدف لمنع البيع العشوائي والحد من المكاره بتعقيم المواقع باستمرار.