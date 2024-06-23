الأحد 23-06-2024
الوكيل الاخباري
 

تنويه حول صرف رواتب الموظفين

5 طرق منزلية لعلاج انسداد الأذن

كتائب القسام تعلن تدمير آلية إسرائيلية

"رويترز" تنفي الأنباء المنسوبة إليها حول "مهاجمة إسرائيل لبنان خلال الـ48 ساعة القادمة"

1173 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

المجلس الأعلى للسكان: 7.1% نسبة الأرامل بين الأردنيات

شركات غذائية محلية تشارك اليوم بمعرض "فانسي فود" في نيويورك

إياد نصار يخوض تجربة سينمائية جديدة بفيلم كوميدي

70 شاحنة جديدة من الأردن تعبر إلى شمال غزة

إصابة شاب برصاص الاحتلال في طولكرم

الأحد، 23-06-2024 11:43 ص

بلدية السلط ترفع ما يزيد عن 1200 طن من النفايات خلال أيام العيد

60f7db257389c_f5582472-d9d5-4277-adc9-5281c64e6607


الوكيل الاخباري- قال رئيس بلدية السلط الكبرى محمد الحياري ان كوادر البلدية رفعت حوالي 300 طن من النفايات يومياً خلال أيام عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


وبين أن البلدية قامت برفع ما يزيد عن 1200 طنا من النفايات خلال أيام عيد الأضحى المبارك و500 طن خلال يوم عرفة.

وأكد الحياري لـ "الوكيل الاخباري" ان كوادر البلدية واصلت جمع النفايات سواء من داخل مدينة السلط او المناطق التابعة لها ونقلها الى مكب النفايات.

وأضاف أن البلدية لم تحرر أي مخالفات بحق حظائر بيع الأضاحي خلال أيام العيد .

وكانت قد أعفت مربي وتجار المواشي الراغبين بعرض مواشيهم ضمن حدود البلدية من رسوم خدمات الحظائر هذا العام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520242210183570128400

تنويه حول صرف رواتب الموظفين

1719135138328

1173 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

520244141919807000896

المجلس الأعلى للسكان: 7.1% نسبة الأرامل بين الأردنيات

6202422105523197718757

شركات غذائية محلية تشارك اليوم بمعرض "فانسي فود" في نيويورك

مم

70 شاحنة جديدة من الأردن تعبر إلى شمال غزة

509962_1_1691261592

حقيقة صرف 100 دينار لكل أردني

أخبار متعلقة
6202411122034217245707

بلدية بني عبيد تنفذ حملة على حظائر الأضاحي

4202429144718885414490

تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار السبت وطيلة أيام عيد الأضحى

777

تنويه حول موعد صرف رواتب الموظفين للشهر الحالي

445029229_870449755121638_4212190391312260055_n

بلدية السلط الكبرى تهنئ جلالة الملك بمناسبة اليوبيل الفضي

1Sn87

بلدية السلط تحدد أماكن بيع الأضاحي وتعفي أصحابها من الرسوم

تت

الأردن يتحرى هلال ذي الحجة الخميس الموافق 6 حزيران