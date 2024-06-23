بلدية السلط ترفع ما يزيد عن 1200 طن من النفايات خلال أيام العيد

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

قال رئيس بلدية السلط الكبرى محمد الحياري ان كوادر البلدية رفعت حوالي 300 طن من النفايات يومياً خلال أيام عيد الأضحى المبارك.وبين أن البلدية قامت برفع ما يزيد عن 1200 طنا من النفايات خلال أيام عيد الأضحى المبارك و500 طن خلال يوم عرفة.وأكد الحياري لـ "الوكيل الاخباري" ان كوادر البلدية واصلت جمع النفايات سواء من داخل مدينة السلط او المناطق التابعة لها ونقلها الى مكب النفايات.وأضاف أن البلدية لم تحرر أي مخالفات بحق حظائر بيع الأضاحي خلال أيام العيد .وكانت قد أعفت مربي وتجار المواشي الراغبين بعرض مواشيهم ضمن حدود البلدية من رسوم خدمات الحظائر هذا العام.