بلدية السلط تطلق خدمة إلكترونية للاستعلام عن قطع الأراضي

الوكيل الإخباري - أطلقت بلدية السلط الكبرى خدمة إلكترونية للاستعلام عن المعلومات التفصيلية لقطع الأراضي ضمن حدود البلدية.



وقال رئيس لجنة البلدية علي البطاينة، إن هذه الخدمة تأتي ضمن سعي البلدية لمواكبة التطور في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية وتهدف إلى التسهيل على المواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بالأراضي من جميع النواحي دون الحاجة إلى مراجعة البلدية.



بدورها، بينت مساعد رئيس البلدية لشؤون تكنولوجيا المعلومات المهندسة خالدة خليفات، أن البلدية تعمل على حوسبة خدماتها الإلكترونية، وأن الخدمة الجديدة هي إحدى سلسلة خدمات أطلقتها البلدية وستطلقها قريبا.

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