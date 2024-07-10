بلدية الشعلة في بني كنانة تنفذ مشاريع خدمية

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية الشعلة، التابعة للواء بني كنانة المهندس معاوية الخزاعلة، إن العمل مستمر في مشروع الملعب البلدي بمنطقة بلدة سحم، إضافة إلى تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار لموقع عين سحم القديمة، لحماية القاطنين في الموقع من تدفق مياه الأمطار إلى المنازل خلال فصل الشتاء.

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وأضاف الخزاعلة، خلال حديثه لـ(بترا)، أنه جرى طرح عطاء لمعالجة البؤر الساخنة لتجمع مياه الأمطار في معظم شوارع منطقة بلدة سحم، وأن موعد فتح العطاء سيكون في 17 الشهر الحالي، وذلك لتنفيذ ووضع مواسير خرسانية قطرها 75 سم، ومناهل لتصريف مياه الأمطار لحل المشكلة.



وأشار إلى الانتهاء من تنظيم حوض "الشقاق بساتين الاغوات"، في منطقة سمر ووضعه موضع تنفيذ، والانتهاء من تنظيم حوض الجبيل في منطقة سحم ووضعه أيضا موضع تنفيذ، والانتهاء من دراسة وتجهيز طرح عطاء فتح وتعبيد شوارع في المناطق التابعة لبلدتي سمر وسحم الكفارات، إضافة إلى طرح عطاء الخلطات الإسفلتية لشوارع المناطق التابعة للبلدية.