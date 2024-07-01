الإثنين 01-07-2024
الوكيل الاخباري
 

تهنئة نور حامد عبدون الحمايدة بمناسبة تخرجها

فقدان الملح يحفز تجديد الكلى

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

انطلاق الرالي الوطني الثالث الجمعة المقبل

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

نقص فيتامين B12.. الأسباب والأعراض

بلدية الطفيلة تباشر بحملة لإزالة الأكشاك والبسطات المخالفة

عواقب استخدام الهاتف كوسيلة لتهدئة الأطفال

ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن اعتباراً من هذا الموعد

الإثنين، 01-07-2024 03:41 م

بلدية الطفيلة تباشر بحملة لإزالة الأكشاك والبسطات المخالفة

2999999999


الوكيل الاخباري- أزالت بلدية الطفيلة الكبرى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بسطات خضار وفواكه وأكشاك منتشرة على طول الشارع الرئيس في منطقة العيص، وقبالة جامعة الطفيلة التقنية لتعديها على الأرصفة والشوارع.

اضافة اعلان


فيما أنذرت عددا منها لتصويب أوضاعها، تمهيدا لإزالة جميع البسطات المخالفة بمختلف مناطق بلدية الطفيلة الإدارية الخمس.


وقال رئيس البلدية الدكتور حازم العدينات في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن البلدية باشرت بحملة شاملة بالتعاون مع مديرية الشرطة وكوادر من الدرك والسير لإزالة بعض البسطات بشكل نهائي وإرجاع القسم الأكبر من حرم الشارع، وتوجيه إندارات للمخالفين، على أن يتم إزالة البسطات بشكل نهائي لأنها تعيق حركة المرور وتربك حركة المشاة، مشيرا إلى أن الحملة جاءت بناءا على شكاوى متكررة قدمت لمحافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة.


وبين أن الحملة هدفت إلى تنظيم الحركة التجارية وسط المدينة وبمناطق العيص والعين البيضاء وغيرها من المناطق الحيوية التي تشهد حراكا مروريا وتجاريا وسكانيا، مع إزالة التعديات والعوائق أمام الحركة التجارية وتسهيل دخول المواطنين والمتسوقين للأسواق، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من عملية الإزالة لجميع المؤثرات والمعيقات التي تربك الحركة المرورية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1719837407025

انطلاق الرالي الوطني الثالث الجمعة المقبل

image (1)

تثبيت سعر بيع الشعير

6202430145932971547000

86 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم في لواء الكورة

البنك المركزي (5)

تعميم من البنك المركزي على جميع البنوك العاملة في الاردن - وثيقة

6202411224057970009443

بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

رئاسة

الحكومة تعلن بدء العمل بقرار بشأن الموظفين الحكوميين اعتباراً من اليوم