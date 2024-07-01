بلدية الطفيلة تباشر بحملة لإزالة الأكشاك والبسطات المخالفة

الوكيل الاخباري- أزالت بلدية الطفيلة الكبرى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بسطات خضار وفواكه وأكشاك منتشرة على طول الشارع الرئيس في منطقة العيص، وقبالة جامعة الطفيلة التقنية لتعديها على الأرصفة والشوارع.

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فيما أنذرت عددا منها لتصويب أوضاعها، تمهيدا لإزالة جميع البسطات المخالفة بمختلف مناطق بلدية الطفيلة الإدارية الخمس.



وقال رئيس البلدية الدكتور حازم العدينات في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن البلدية باشرت بحملة شاملة بالتعاون مع مديرية الشرطة وكوادر من الدرك والسير لإزالة بعض البسطات بشكل نهائي وإرجاع القسم الأكبر من حرم الشارع، وتوجيه إندارات للمخالفين، على أن يتم إزالة البسطات بشكل نهائي لأنها تعيق حركة المرور وتربك حركة المشاة، مشيرا إلى أن الحملة جاءت بناءا على شكاوى متكررة قدمت لمحافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة.



وبين أن الحملة هدفت إلى تنظيم الحركة التجارية وسط المدينة وبمناطق العيص والعين البيضاء وغيرها من المناطق الحيوية التي تشهد حراكا مروريا وتجاريا وسكانيا، مع إزالة التعديات والعوائق أمام الحركة التجارية وتسهيل دخول المواطنين والمتسوقين للأسواق، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من عملية الإزالة لجميع المؤثرات والمعيقات التي تربك الحركة المرورية.

