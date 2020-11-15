بلدية الطفيلة تدعو مرشحي الانتخابات النيابية لإزالة المظاهر الدعائية

الوكيل الإخباري- دعت بلدية الطفيلة الكبرى جميع المرشحين للانتخابات النيابية للمبادرة بإزالة كافة مظاهر الدعاية الانتخابية الخاصة بهم والمنتشرة على جوانب الطرقات الرئيسية والفرعية وأعمدة الكهرباء وواجهات المباني داخل حدود البلدية.

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وبين رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، الدكتور عودة السوالقة، إن البلدية ستباشر قريبا بإزالة مظاهر الدعاية لأي مرشح مخالف لم يقم بإزالة الدعاية الخاصة به، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد وشروط حملات الدعاية الانتخابية وتعديلاتها رقم 7 لسنة 2016.



واكد أن البلدية لم تقم بإزالة الصور واليافطات خلال فترة الحظر، وذلك بهدف منح المرشحين فرصة إزالتها خلال الأسبوع الحالي؛ إذ أنها ستقوم بإزالة المواد الدعائية لأي مرشح يمتنع عن إزالتها في الموعد المحدد وسيفقد الحق في المطالبة بالتأمينات المالية لدى صندوق البلدية.



