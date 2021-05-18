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الثلاثاء، 18-05-2021 03:59 م

بلدية الطفيلة تنفذ حملات رقابية على المحلات التجارية

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الوكيل الإخباري- نفذت فرق مديرية الصحة والرقابة والبيئة في بلدية الطفيلة الكبرى حملات رقابية على المحلات التجارية، حررت خلالها مخالفات وانذارات لعدد من أصحاب المطاعم ومحلات المواد الغذائية والدواجن لعدم تقيدها بشروط الصحة والسلامة العامة.

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وقال نائب محافظ الطفيلة رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى حسن الشاويش، اليوم الثلاثاء، إن البلدية خصصت عدة فرق رقابية صحية للتفتيش والرقابة على المحلات التجارية والتأكد من تطبيق شروط السلامة والصحة العامة، مؤكدا أن المحلات التي جرت مخالفتها لم تلتزم بتلك الشروط، ولاسيما مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.


ودعا الشاويش أصحاب المحلات التجارية إلى الالتزام بالشروط الصحية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
ولفت إلى أن البلدية تنفذ حملات رش مستمرة على مدار الساعة، وجمع النفايات للتخلص منها في أقصر وقت للحيلولة دون تراكمها، بالإضافة الى تعقيم ورش الحاويات.

 




 

 


 

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